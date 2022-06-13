Lübnan'dan İsrail'e uyarı: Tehditleri kabul etmiyoruz

13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:30

Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda bir grup milletvekilini kabul etti.

Mişel Avn, görüşmede İsrail ile uzun yıllardır yaşanan tartışmalı deniz sınırı nedeniyle son dönemde artan gerginliğe değinerek, "Uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden düşman İsrail'in tehditlerini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avn, bununla birlikte Beyrut'un, Tel Aviv yönetimi ile Mayıs 2021'den bu yana askıya alınan dolaylı müzakerelere yeniden başlamaya istekli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn, tartışmalı deniz sınırı sorununa çözüm konusunda İsrail'in ve ABD'nin önerdiği sınır haritalarını reddettiklerini hatırlatarak, "Ülkenin gaz ve petrol rezervi haklarından vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Avn ayrıca, Lübnan için deniz sahasındaki 4. blokta gaz ve petrol arama çalışmaları yapan sondaj firmasının faaliyetlerini durdurduğunu aktararak, bunun sebebini de uluslararası baskılara maruz kalan sondaj şirketinin gerçekçi olmayan tekliflerde bulunması olarak açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'ın İsrail ve Lübnan arasında ara buluculuk yapmak üzere bugün Beyrut'a gelmesi bekleniyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yaptı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydetti.

Kochavi, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler Lübnan'da vurulacak" ifadelerini kullandı.