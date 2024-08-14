Lübnan'dan 'savaş' açıklaması: 'Endişe verici şartlarla...'

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, savaşı önlemek ve İsrail saldırganlığını durdurmaya yönelik diplomasinin endişe verici şartlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

AA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 12:59
Lübnan'dan 'savaş' açıklaması: 'Endişe verici şartlarla...'
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenecek Olağanüstü Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan önce açıklamalarda bulundu.

Başbakan Mikati, detay vermeksizin "Savaşı önlemek ve İsrail saldırganlığını durdurmaya yönelik harekete geçen diplomasi endişe verici şartlarla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Lübnan'ı da kapsayan bölgesel tehlikeyi ele almak üzere liderler düzeyinde görüşmeler yaptıklarını aktaran Mikati, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarının, ölümlerin, yıkımın, yerinden edilmenin tüm dünyanın gözü önünde işlendiğine dikkati çekti.

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan "kontrollü çatışmaların" durdurulması için arabulucu konumdaki ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein bugün Beyrut'ta temaslarda bulunuyor.


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