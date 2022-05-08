Luhansk’ta bombalanan okulda 60 kişi enkaz altında kaldı
Rus ordusu Luhansk'ta okul bombaladı. 60 kişi enkaz altında kaldı.
Ukrayna’nın Luhansk Bölge Valisi Sergey Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun Rus birliklerince bombalandığını ifade ederek, “Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Toplam kaç kişinin öldüğü enkaz tamamen kaldırınca resmi olarak açıklanacak” dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gayday, “Ölüm kelimesinin eş anlamlısı Ruslar için barış. Ruslar içinde yaklaşık 90 kişinin bulunduğu bir köy okuluna hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu okul yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü. Ordu ve Acil Durumlar Servisi yaklaşık 30 kişiyi enkazdan kurtardı, 7 kişi yaralandı ve 2 ölü bulundu. Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Toplam kaç kişinin öldüğü enkaz tamamen kaldırınca resmi olarak açıklanacak. Kurtarma ekipleri günün ilk ışıklarından bu yana çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
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