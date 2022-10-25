Lukaşenko, siber saldırılara işaret etti: Hibrit savaşın çok tehlikeli bir unsuru
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, siber saldırıları hibrid savaşının "çok tehlikeli" bir unsuru olarak niteledi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, katıldığı siber güvenlik konulu bir toplantıda konuştu.
Aleksandr Lukaşenko, ülkenin stratejik öneme sahip altyapısına karşı istikrarı bozmak amacıyla gerçekleştirilen siber saldırı vakalarına değindi.
Lukaşenko, "Siber saldırılar dünya çapında artıyor, bu bizim için çok alışılmışlık olmayabilir, ancak yine de gerçekler var" dedi.
Lukaşenko, siber saldırıların her şeyden önce stratejik öneme sahip tesisleri, devlet kurumlarını, çeşitli işletmeleri ve bankacılık sistemini hedef aldığını belirterek, "Bu, bizimki de dahil olmak üzere herhangi bir devletin hayati altyapısını hedef aldıkları anlamına geliyor. Bu hibrid savaşın bir unsuru, çok tehlikeli bir unsur" diye konuştu.
Siber saldırılarda bir ülkenin ekonomisinin hedef alındığını savunan Lukaşenko, "Amaç ekonomiye azami zarar vermek ve toplumu istikrarsızlaştırmaktır. Bu sadece Belarus için değil, saldırı için seçilen herhangi bir ülke için geçerlidir" ifadelerini kullandı.
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