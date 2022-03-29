Lviv'de cephede yaşamını yitiren askerler için tören düzenlendi
Ukrayna'nın Lviv kentinde, çatışma bölgesinde yaşamını yitiren 2 asker için tören düzenlendi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılardaki can kayıplarında artış yaşanmaya devam ediyor. Son olarak çatışma bölgesinde yaşamını yitiren Ukraynalı 2 asker Roman Valkov ve Pavel Chernikov için Lviv'de bulunan Saints Peter ve Paul Garrison Kilisesi'nde tören düzenlendi.
Çok sayıda kişinin katıldığı törende, asker yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kilisedeki törenin ardından mezarlığa götürülen 2 asker, burada düzenlenen askeri törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
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