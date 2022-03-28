Lviv'de halk Rusya'nın saldırıları sonrası kiliseleri doldurdu
Rusya'nın Ukrayna'nın Lviv şehir merkezindeki yakıt deposuna füzeli saldırısının ardından siviller, pazar ayini için kiliselere akın etti.
Rusya-Ukrayna savaşı 32. gününde devam ederken, Rusya'nın birçok kentteki saldırıları sürüyor. Rusya'nın dün Lviv şehir merkezindeki yakıt deposunu hedef almasının ardından büyük panik yaşayan halk, bugün pazar ayini için kiliseleri doldurdu.
Sabahın erken saatlerinde kiliselere gelenler nedeniyle yoğunluk oluştu. Ukraynalılar, Lviv ve ülkeleri için bol bol dua edip, mumlar yaktı.
Öte yandan kilisenin içerisindeki birçok heykelin muhtemel saldırılardan korunmak üzere kapatılmaya devam etmesi dikkat çekti.
Video Haberler
- Güneşi gören İstanbullular sahillere akın etti
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Düşen yolcu uçağının ikinci karakutusu da bulundu
- Türk iş adamları Irak gümrüğünde saatlerce bekletiliyor
- “Temizlik ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı KDV düşürülmeli”
- Düzce'den 2 bin 647 ton ihraç
- Bulgar karavancılar Tekirdağ’a akın etti
- Sakızdan kolonya, ottan baklava yaptılar
- Baharın müjdecisi leylekler geldi
- Epilepsi pili 1 yılda nöbetleri yüzde 50 azaltıyor
- Öner Yağcı: ‘68 ruhu hep var olacak!’
- Tahsin Yücel’den yazınsal tartışmalar!