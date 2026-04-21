Macaristan’da siyasi restleşme büyüyor: Peter Magyar’dan üst düzey isimlere istifa çağrısı

Macaristan’da seçimleri kazanan Tisza Partisi lideri Péter Magyar, ülkenin en üst düzey yargı ve devlet kurumlarında görev yapan isimlere 31 Mayıs’a kadar görevlerinden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Magyar, yaptığı açıklamada, “31 Mayıs’a kadar Orbán’ın kuklaları görevlerinden gönüllü olarak çekilebilir” ifadelerini kullandı.

Magyar’ın çağrısında, Macaristan Cumhurbaşkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Ulusal Yargı Ofisi Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başsavcı yer aldı.

Yeni iktidarın, özellikle eski Başbakan Viktor Orbán döneminde atanan üst düzey isimleri değiştirmeye hazırlandığı değerlendiriliyor.

Magyar, söz konusu yetkililerin belirtilen tarihe kadar istifa etmemesi halinde harekete geçeceklerini belirterek, “Milyonlarca Macarın verdiği yetkiye dayanarak onları görevden alacağız” dedi.

12 Nisan seçimlerinde büyük zafer kazanan Tisza Partisi, parlamentoda anayasal çoğunluğu elde etmişti. Son açıklama, ülkede yargı ve devlet kurumlarında kapsamlı bir değişim sürecinin başlayabileceği yorumlarına yol açtı.

Magyar’ın sert çıkışı, 16 yıllık Viktor Orbán iktidarının ardından ülkede güç mücadelesinin derinleştiğini gösteriyor.