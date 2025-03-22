Macaristan Dışişleri Bakanı Szijarto, Ankara’da: 'Avrupa güvenlik mimarisi Rusya ve Türkiye’siz gerçekçi değil'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 04:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’ya resmi ziyaret düzenleyen Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijarto ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Macar mevkidaşıyla ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığını söyleyen Fidan; Rusya-Ukrayna savaşındaki barış çabalarına ilişkin Ankara’nın başından bu yana ateşkesi desteklediğini, savaşın çok fazla yıkıma ve can kaybına sebep olduğunu ve Türkiye’nin hem ateşkese hem de kapsamlı barış görüşmelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti.

‘ARAYIŞ DEVAM EDİYOR’

Fidan, “Umarım en kısa sürede Rusya da 30 gün de olsa geçici ateşkesi kabul ettiği yönünde açıklamayı yapar. Bir an önce diğer görüşmelere geçeriz. Diğer taraftan tabii barış nasıl vuku bulacak, buradaki güvenlik garantileri nedir? Barışı gözetleme gücü, güvenlik garantileriyle oluşturulacak yapı, buna yönelik tartışmalar, çalışmalar, arayışlar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘AMACIMIZ, MUTABAKATIN UYGULANMASI’

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Suriye ziyaretine ilişkin de bilgi veren Fidan, yeni yönetim ile terör örgütü YPG’nin belkemiğini oluşturduğu SDG arasında varılan mutabakata ilişkin, “Amacımız varılan mutabakatın uygulanması. Bölgede DAEŞ’in yeniden canlanmaması için mutabakatın nasıl işletileceği konusunu gündeme getirdik. Suriye tarafının görüşlerini dinledik, görüşlerimizi paylaştık” dedi. Yeni Suriye yönetiminin ‘Lazkiye olaylarını’ büyük bir ciddiyetle takip ettiğini ve sivil katliamların gerçekleşmemesi için somut adımlar atıp komiteler oluşturduğunu ifade eden Fidan, ülkenin yeni anayasasının ‘kapsayıcı’ olması gerektiği konusundaki vurgusunu yineledi.

‘BRÜKSEL’İN SAVAŞ YANLISI POLİTİKALARI’

Macar Bakan Szijarto ise ABD-Rusya görüşmelerine yönelik, “Brüksel’in savaş yanlısı politikalarıyla barış görüşmelerine engel oluşturmamasını bekliyoruz” dedi. Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) içinde eleştirilen tutumunu sürdüren Bakan Szijarto, “Avrupa güvenlik mimarisi ile ilgili de ancak şöyle konuşulabilir; hem Rusya hem de Türkiye buna dahilse konuşabiliriz. Avrupa’da ideolojik fanatikler var. Rusya ve Türkiye dahil edilmeden Avrupa’nın güvenlik mimarisinden bahsetmek gerçekçi değildir” dedi. Ayrıca, Szijarto, Amerikan hükümetinin, Macaristan’ın Rus Gazprombank’a yönelik yaptırımlardan muafiyetini yeniden mayıs ayına kadar uzattığını açıkladı.