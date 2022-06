Macron, Scholz ve Draghi'nin Kiev ziyareti ne anlama geliyor?

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali 112. gününe girerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi,Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Avrupa basını, üç Avrupalı liderin Kiev ziyaretini, işgalin başlangıcından bu yana yaşanmış “tarihi bir olay” olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek olan Avrupalı liderlerden yapılan açıklamalara göre; barışın sağlanması, Ukrayna’ya destek ve Avrupa’nın bütünlüğünün sağlanması ziyaretin amaçlarını oluşturan gündemler arasında yer alıyor. Ancak ziyaretin arka planında farklı olgular yatıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu ziyaret, Ukrayna’ya ve Ukraynalılara destek mesajlarının verilmesi ve Avrupa'nın birliğinin sağlanması açısından önemli. Bu mesajlar geleceği de kapsıyor çünkü biliyoruz ki daha zor günler bizi bekliyor” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre de ziyaretin önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nden önce yapılması oldukça önemli. Çünkü Zirve’de, Ukrayna’nın AB'ye üyeliği konuşulacak.

İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna’nın AB’ye girmesini destekliyor. Buna karşın Macron, geçen ay, Ukrayna’nın AB’ye girmesinin on yıllar alacağını dile getirmişti. Macron, Ukrayna’nın hızlı bir şekilde birliğe girmesinin mümkün olmadığını ve üye olabilmesi için standartları düşürmenin doğru olmadığını söylemişti.

Almanya Başbakanı Scholz da Macron’u destekleyen ifadeler kullanarak “AB’ye üye olmak için kestirme yollar yok” demişti.

Politico’nun Fransız diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, savaş bittikten sonra Moskova ve Kiev arasında diyalog kanallarının kurulması ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesi de Avrupalı liderlerin amaçlarından birini oluşturuyor.

Hem savaş başlamadan önce hem de başladıktan sonra Putin ile en çok görüşen lider olma özelliğini taşıyan Macron, geçtiğimiz günlerde “Rusya’yı küçük düşürmemeliyiz. Savaş bittikten sonra diplomasi faaliyete devam etmeli” dedi. Bu açıklama, özellikle Ukrayna tarafından tepkiyle karşılandı.

Avrupalı liderler, her ne kadar Ukrayna’nın yanında olsa da savaş sonrasını da düşünmekten geri kalmıyor. Çünkü Rusya’ya çeşitli konularda hala ihtiyaç duyuluyor. Bazı uzmanlar “savaş sonrasında doğal kaynak ticareti gibi alanlarda Rusya ile işbirliği yapılmaya devam edilecek” yorumunda bulunuyor. Bundan dolayı, her ne kadar Ukrayna desteklenmeye devam etse de Rusya ile olan ilişkiler göz önünde bulunduruluyor.

Her ne kadar ziyaretin ana başlıkları arasında yer almasa da gıda krizi de masadaki konular arasında yer alıyor. Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve pek çok Avrupalı lider sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile gıda krizini konuştuklarını açıklamıştı.

With Chancellor Olaf Scholz, we spoke by telephone today with President Vladimir Putin.

Any solution to the war must be negotiated between Moscow and Kyiv, with due respect for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.