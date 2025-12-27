Erdoğan yeni ekip için düğmeye bastı: Stratejik görevlere tanıdık isimler

Ankara kulislerinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde kapsamlı bir değişikliğin hazırlıklarının yapıldığı konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre, kabinede yer alacak isimlerin kısa süre içinde netleşmesi beklenirken, özellikle kamuoyunda tanınırlığı ve karşılığı güçlü bazı siyasi figürlerin yeni listede yer alabileceği değerlendiriliyor. Mevcut kabinede performansı yetersiz görülen bazı bakanların görevden alınacağı, yeni dönemde ise daha etkili, siyasi kapasitesi yüksek ve kamuoyunda daha görünür bir kabine yapısının hedeflendiği ifade ediliyor. Değişikliğin, hem iç politikadaki dengeleri hem de ekonomi ve dış politika başta olmak üzere kritik alanlardaki yönetim anlayışını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde oluşturulacak yeni kabinenin, önümüzdeki dönemde artan siyasi ve ekonomik baskılara karşı daha güçlü bir yönetim mesajı vermeyi amaçladığı belirtiliyor. Kabine revizyonunun sadece isim değişikliği değil, yeni bir siyasi vitrin oluşturma amacı taşıdığı; partiyle bağı güçlü, sahada karşılığı olan ve kamuoyunda bilinirliği yüksek isimlerin öne çıkarılacağı ifade ediliyor.

‘GENÇ, SAHADA GÖRÜNÜR İSİMLER’ İSTENİYOR

İddialara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın görevden alınabileceği ve bunların yerine kamuoyunda karşılığı güçlü yeni veya eski siyasi figürlerin gelebileceği konuşuluyor. Bu isimler kulislerde “performans ya da kamuoyunda karşılık eksikliği” gerekçesiyle değişebilecek bakanlar arasında yer alıyor. Kulislere göre, gidilmesi beklenen bakanların yerine yeni ya da daha popüler isimler de değerlendirmeye alınıyor. Özellikle genç, sahada görünür ve kamuoyunda karşılığı güçlü figürler olarak kabine olasılıkları arasında konuşuluyor. Kulislerde kabine dışı kalmış ama yeniden kabineye dönebilecek eski isimler de dillendiriliyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala gibi isimlerin, stratejik alanlarda yeniden görev alma ihtimali üzerine de bazı kulis değerlendirmeleri bulunuyor.