Medvedev'den Ukrayna çıkışı: Donetsk ve Luhansk'ta referandum yapılmalı

20 Eylül 2022 Salı, 14:01

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Medvedev, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk yönetimlerinin Rusya'ya katılması için "referandum yapması" gerektiğini söyledi.

Medvedev, "Donbass'taki referandumlar yalnızca Donetsk, Luhansk ve diğer kurtarılmış bölgelerdeki sakinlerin sistematik olarak korunması için değil, aynı zamanda tarihi adaletin restorasyonu için de büyük önem taşıyor" dedi.

Medvedev, Donetsk ve Luhansk'taki olası referandumların "Rusya'nın on yıllardır gelişiminin niceliğini tamamen değiştireceğini" savunarak, bunun küresel ilişkileri de etkileyeceğini söyledi.

Medvedev ayrıca, "Referandumlar yapıldıktan ve Rusya'ya yeni topraklar katıldıktan sonra dünyadaki jeopolitik dönüşüm geri döndürülemez hale gelecek" dedi.

'UKRAYNA VE BATI, REFERANDUMDAN KORKUYOR'

Dmitri Medvedev, Ukrayna ve Batı'nın, söz konusu referandumlardan "korktuğunu" ileri sürerek, referandumların "bu yüzden yapılması gerektiğini" söyledi.

Medvedev, "Ülkemizin anayasasının değiştirilmesinden sonra herhangi bir yetkili de bu kararları (Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya katılması) tersine çeviremeyecek" dedi.

AYRILIKÇILAR REFERANDUMA HAZIR OLDUKLARINI DUYURDU

Ayrılıkçı Donetsk yönetiminin sözde Sivil Meclisi Başkanı Aleksander Kofman, referandum düzenlemeye "hazır" olduklarını ve merkez seçim komisyonu dahil "her şeyin yoluna girmeye hazır olduğunu" söyledi.

Kofman, "Donetsk ve Luhansk'ta her şey tam olarak hazır, diğer kurtarılmış topraklarımızda da her şey hazır. Hem bölgesel seçim komisyonları hem de gözlemciler zaten kuruldu. Sandıklar kuruldu. Teknik olarak geriye iki aydır yürüttüğümüz tüm bu süreçleri sonuçlandırmak ve tarihe karar vermek kalıyor" dedi.