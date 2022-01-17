Mehmet Ali Güller yazdı: AKP’nin 'değerli NATO üyeliği' hevesi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 12:17

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller bugünkü köşesinde; iktidarın, ABD-NATO, Rusya mücadelesine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Güller, "AKP’nin 'değerli NATO üyeliği' hevesi" başlıklı yazısında, ABD ve NATO’nun Rusya karşıtı "genişlemeci" çizgisinin, iktidarda "daha NATO’cu" bir pozisyon alma hevesi doğurduğunu ifade etti.

Söz konusu durumun "Rus baskısını yeniden ABD - AB - NATO ile dengelemek" şeklinde tarif edilmeye çalışıldığını belirten Güller'in yazısı şu şekilde:

"NATO’nun genişleme programında yer alan üç ülkeye (Ukrayna, Gürcistan ve Bosna Hersek) komşuluk ve siyasi-kültürel yakınlık gibi avantajların, Türkiye’yi ABD ve NATO nezdinde yeniden 'değerli' hale getireceğini savunuyorlar.

Çeşitli özel temas ve açıklamalara bakılırsa iktidar, ABD/NATO - Rusya mücadelesini, ekonomik kriz koşullarında bir seçim avantajına çevirme fırsatı olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB büyükelçileriyle buluşup 'AB stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor, AB’ye tam üyelik hedefine bağlıyız' mesajı vermesi de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, 'NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine tevdi edilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz' demesi de yeni pozisyon alma bağlamında yorumlanabilir.

ANKARA’NIN NORMALLEŞME HAMLELERİ

Kuşkusuz sahadaki gelişmeler de bunu destekliyor. Türkiye’nin Körfez - İsrail - Ermenistan üçgeninde başlattığı normalleşme hamleleri, yeni pozisyon almayı fırsat gören konjonktürün içindedir.

ABD’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı kurulan EastMed projesine desteğini çektiğine dair Atina’ya bir mektup göndermesi, hem Ankara’nın Körfez - İsrail - Ermenistan üçgeniyle normalleşmesini kolaylaştırma hamlesi hem de Ankara’nın Washington’a doğru daha kolay adım atabilmesini hızlandırmanın aracı olarak yorumlanabilir.

ABD’nin NATO üzerinden Rusya karşıtı bir 'yeni Soğuk Savaş'a soyunduğu şartlarda, EastMed desteğini çekmesinin Atina’da ortaya çıkaracağı huzursuzluğun Washington açısından pek bir önemi yok. Neticede yeni üsler edinerek ABD Yunanistan’dan alacağının fazlasını aldı zaten..."