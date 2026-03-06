Mustafa Sarıgül'den ceza tepkisi: 'Bu plakaya 120 bin lira ceza niye?'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 24 CAN 24 plakalı aracına 120 bin lira trafik cezasına isyan etti. Sosyal medyadan tepki gösteren Sarıgül, “Radar cezasını anladım ama bu plakaya 120 bin lira ceza niye?” ifadelerini kullandı.

Sarıgül çektiği videoda toplamda 120 bin liraya ulaşan ceza makbuzunu da göstererek radar ve kırmızı ışık cezalarını anladığını ancak toplam tutarın bu kadar yükselmesine anlam veremediğini söyledi. Aracının önünde çektiği videoda, "Radar cezasını anladım, kırmızı ışıkta geçmeyi anladım. Peki, bu plakaya 120 bin lira ceza niye, niye, niye? Soruyorum!" diyen Sarıgül'e çok sayıda mesaj geldi.