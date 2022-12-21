Meksika Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan eden Peru'ya tepki

21 Aralık 2022 Çarşamba, 08:35

Peru Dışişleri Bakanı Ana Gervasi, açıklamasında, "istenmeyen kişi" ilan edilen Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy Conesa'nın ülkeden ayrılması için kendisine 72 saat süre tanındığını duyurdu.

Gervasi, Meksika hükümetinin, Peru'daki siyasi duruma ilişkin "iç işlerine müdahale teşkil eden ve tekrarlanan hareketleri" nedeniyle bu kararın alındığını söyledi.

Castillo'nun eşi ile çocuklarının Lima'daki Meksika Büyükelçiliğine giderek bu ülkeye sığınma talebinde bulunduğu bildirilmişti.

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre tarafından 7 Aralık'ta "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun ayrıca "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye" çalıştığı ileri sürülmüştü.

MEKSİKA TEPKİ GÖSTERDİ

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Lima'daki büyükelçilerini "istenmeyen kişi" ilan eden Peru hükümetine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ebrard, kararı eleştirerek "Peru hükümetinin, Lima'daki Büyükelçi Pablo Monroy'a ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdiğini bana bildirdiler. Bu karar, temelsiz ve kınanması gerektiğini düşünüyorum. Büyükelçimizin davranışı hukuka ve müdahale etmeme ilkesine uygundur. Meksika'nın tutumu değişmeyecektir" ifadesini kullandı.

Ebrard, Peru'daki faaliyetlerini Büyükelçilik Birinci Katibi Karla Tatiana Ornelas Loera'nın sürdüreceğini belirterek, diplomatik temsilciliğin normal şekilde faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.