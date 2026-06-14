Meksika’da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde bulunan San Miguel Amatitlán Belediye Başkanı Joel Ángel Bravo Martínez, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Yerel yetkililer, saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Oaxaca Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 7 bin nüfuslu San Miguel Amatitlán kentinin belediye başkanı Bravo Martínez'in "silahlı bir saldırının" hedefi olduğu belirtildi.

Saldırının meydana geldiği bölge, uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhlarının kontrolü için mücadele eden suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği alanlardan biri olarak biliniyor.

Oaxaca eyaletinde, ülkenin en güçlü suç örgütlerinden Sinaloa Karteli ile Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin etkin olduğu ifade ediliyor.

Oaxaca Valisi Salomón Jara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı "korkakça bir cinayet" olarak nitelendirdi. Jara, "Oaxaca'da şiddetin hukukun ya da toplumlarımızın iradesinin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Savcılık, saldırının ardından bölgedeki polis varlığının güçlendirildiğini, federal güvenlik güçlerinin desteğiyle saldırganların yakalanması için operasyonların sürdüğünü açıkladı.

Meksika'da 2006 yılında uyuşturucu kartellerine karşı başlatılan savaşın ardından yaklaşık 100 belediye başkanı öldürüldü.

Kasım ayında Michoacán eyaletindeki Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo'nun öldürülmesi de ülkede büyük yankı uyandırmış ve protestolara neden olmuştu.