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Meksika’da Parlamento yakınında 4 ceset bulundu

Meksika’da Parlamento yakınında 4 ceset bulundu

5.06.2026 10:17:00
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Dış Haberler Servisi
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Meksika’da Parlamento yakınında 4 ceset bulundu

Meksika’nın Guerrero eyaletinde, eyalet parlamentosu yakınlarında terk edilmiş bir araçta başları kesilmiş 4 kişinin cesedi bulundu. Uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalarla gündeme gelen bölgede şiddet olaylarının son dönemde arttığı belirtildi.
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Meksika’nın güneyindeki Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo’da polis, eyalet parlamentosu yakınlarında terk edilmiş bir araçta 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

AFP’ye konuşan kaynaklar, cesetlerin siyah plastik torbalar içerisinde aracın içinde bulunduğunu aktardı.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Acapulco’nun da yer aldığı Guerrero eyaleti, uzun süredir uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Bölgede özellikle La Sierra ve Los Ardillos kartellerinin, uyuşturucu sevkiyat güzergâhlarının kontrolü için karşı karşıya geldiği belirtiliyor.

Eyalette iki hafta önce de yerli bir topluluk, Los Ardillos karteline atfedilen insansız hava aracı saldırıları nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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