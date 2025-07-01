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Meksika'da toplu infaz: 5’i başsız 20 erkek cesedi bulundu

Meksika'da toplu infaz: 5’i başsız 20 erkek cesedi bulundu

1.07.2025 14:30:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Meksika'da toplu infaz: 5’i başsız 20 erkek cesedi bulundu

Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde, uyuşturucu kartellerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Culiacán kentinde, 20 erkek cesedi bulundu. Beşi başsız olan cesetler otobandaki bir köprü ve terk edilmiş bir araçta tespit edildi.

Sinaloa Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olay yerine gelen güvenlik güçleri ilk olarak köprü üzerinde dört başsız ceset ile bir çuval içinde beş kafa buldu. 

Olayın hemen ardından bölgedeki bir kamyonetin içinde 16 ceset daha tespit edildi. Bu kurbanlardan biri de başsızdı.

Savcılık, tüm kurbanların erkek olduğunu ve cesetlerde ateşli silahla vurulmaya dair izler bulunduğunu belirtti.

Sinaloa Eyaleti Hükümeti Genel Sekreteri Feliciano Castro’nun verdiği bilgiye göre, olayla ilgili ihbar pazartesi gece yarısından sonra acil yardım hattına yapılan bir telefonla geldi.

Olay yerine hızla ulaşan güvenlik güçleri, köprü üzerinde ve kamyonette dehşet verici manzarayla karşılaştı.

Castro, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu olay, Sinaloa’da devam eden şiddet ortamının bir parçasıdır ve son derece üzücüdür" ifadelerini kullandı.

POLİS VE ORDU DEVREYE GİRDİ

Yetkililer olay yerini güvenlik çemberine alırken, Sinaloa polisi ve Meksika ordusu, bölgede geniş çaplı soruşturma ve güvenlik operasyonu başlattı. 

Hükümet yetkilileri, kamuoyuna güvenlik sağlamak için ordu ve sivil polis güçlerinin birlikte çalıştığını ve bazı “önemli sonuçlar” alındığını aktardı.

Sinaloa, Meksika'nın en şiddetli eyaletlerinden biri olarak biliniyor.

Uyuşturucu ticaretinin önde gelen isimleri olan Ismael "El Mayo" Zambada, Rafael Caro Quintero ve Joaquín "El Chapo" Guzmán gibi isimlerin bu eyaletten çıkması, bölgenin kartel savaşlarının odağı haline gelmesine neden oldu.

İlgili Konular: #Meksika #sinaloa karteli