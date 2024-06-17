Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir belediye başkanı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 23:50
Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
Abone Ol google-news

Eyalete bağlı Copala kasabasının Belediye Başkanı Salvador Villalba, aracıyla seyir halindeyken Acapulco-Pinotepa otoyolunda kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Araçtan indirilen Villalba, eşinin gözü önünde silahla öldürüldü. Villalba'nın saldırıda yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, belediye başkanının öldürülmesi kınanarak saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde ise bir süredir tehdit edildiği öğrenilen Villalba'nın ulusal muhafızların koruması altında olduğu belirtildi.

2 HAZİRAN'DA SEÇİLMİŞTİ

Villalba, 2 Haziran'daki seçimlerde Copala kasabasının belediye başkanı seçilmişti. Meksika'da Eylül 2023'ten bu yana öldürülen siyasetçi sayısı 34'e yükseldi.


Meksika haberleri

İlgili Haberler

Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmesini istiyor

Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmesini istiyor
Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı artıyor

Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı artıyor
Meksika'dan Ekvador'un diyalog teklifine red!

Meksika'dan Ekvador'un diyalog teklifine red!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler