Meksika'da turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi
Meksika'da turistleri taşıyan otobüsün karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak devrilmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.
Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletinde, turistleri taşıyan otobüsün otoyolda devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Ülkenin turistik kenti Cancun'dan Yucatan'a giden ve turistleri taşıyan otobüs, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak devrildi.
Kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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