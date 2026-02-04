Mette-Marit kimdir? Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit ve Jeffrey Epstein bağlantısı...

Amerikalı çocuk cinsel istismarcısı Jeffrey Epstein ile uzun süreli bir ilişkisi olan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, tecavüz suçlamasıyla hakim karşısında çıktı. Sosyal medyada geniş bir yankı uyandıran gelişmenin üzerine Mette-Marit'in kim olduğu ve Jeffrey Epstein ile ilişkisi araştırma konusu oldu.

NORVEÇ VELİAHT PRENSESİ METTE-MARİT KİMDİR?

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, 19 Ağustos 1973 yılında Kristiansand şehrinde dünyaya geldi. Mette-Marit'in babası, bir süredir işsiz olan ancak daha önce memleketi Kristiansand'da yerel bir gazete için küçük çaplı bir reklamcı ve gazeteci olarak çalışan Sven O. Høiby ve annesi, eski bir banka memuru olan Marit Tjessem'dir.

Kristiansand'daki Oddernes üst ortaokulunda eğitimine başladıktan sonra Mette-Marit, Youth For Understanding değişim örgütüyle Avustralya'nın Kuzeydoğu Victoria bölgesinde bulunan Wangaratta Lisesi'nde altı ay değişim öğrencisi olarak eğitim gördü. Daha sonra Kristiansand Katedral Okulu'na devam etti ve 1994 yılında son sınavlarını geçti.

NORVEÇ VELİAHT PRENSİ HAAKON İLE NİŞANLANMA SÜRECİ

Mette-Marit, Veliaht Prens Haakon ile 2000 yılında nişanlandı. Kamuoyu ve medya bu nişanlılığa olumsuz tepki gösterdi. Mette-Marit'in eğitim eksikliği, daha önce hükümlü suçlularla olan ilişkileri ve "uyuşturucunun kolayca bulunabildiği" bir ortamda sosyalleşmesi eleştirmenler tarafından sıklıkla dile getirildi. Mette-Marit, 2001 yılında Haakon ile evlendikten sonra "Majesteleri Norveç Veliaht Prensesi" unvanını aldı. Haakon ve Mette-Marit'in kızı Prenses Ingrid Alexandra, Norveç tahtına ikinci sırada yer almaktadır.

ULUSLARARASI İYİ NİYET ELÇİLİĞİ

Mette-Marit, 2006 yılında UNAIDS Uluslararası İyi Niyet Elçisi oldu. İyi niyet elçisi olarak odak noktası, AIDS mücadelesinde gençlerin güçlendirilmesidir. Veliaht Prenses, çeşitli uluslararası AIDS konferanslarına katıldı ve UNAIDS'in çalışmaları ve misyonu hakkında farkındalık yaratmak için birçok ülkeyi ziyaret etti.

NORVEÇ VELİAHT PRENSESİ'NİN GEÇMİŞ YAŞAMI

Mette-Marit, kendi itirafına göre, Veliaht Prens Haakon ile tanışmadan önce asi bir dönem geçirdi. 1990'larda Mette-Marit, uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giymiş bir adam olan John Ognby ile bir ilişki içindeydi. Bu evlilikten oğlu Marius Høiby dünyaya geldi.

18 Ağustos 2025'te Marius Høiby, dört farklı kadına tecavüz ve iki eski partnerine karşı şiddet eylemleri de dahil olmak üzere 32 farklı suçtan yargılandı. Medya, Høiby ve ailesinin polisten ayrıcalıklı muamele gördüğünü iddia etti. Mette-Marit, oğlunu yaklaşan tutuklanması konusunda uyardığı ve delilleri ve tanıkları manipüle etmekle suçlandı. Norveç veliaht prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, tecavüz suçlamasıyla 3 Şubat'ta hakim karşısına çıktı.

NORVEÇ VELİAHT PRENSESİ VE JEFFREY EPSTEIN'İN İLİŞKİSİ

Jeffrey Epstein davası kapsamında son yayımlanan belgelerde, Norveç veliaht prensesinin 2011-2014 yılları arasında Epstein ile yazışmaları da ortaya çıktı.

Belgeler, Mette-Marit'in, Epstein'in Florida'daki evinde o yokken dört gün kaldığını, ve bir yazışmada Epstein'e "bir annenin 15 yaşındaki oğluna sörf tahtası taşıyan iki çıplak kadının bulunduğu bir duvar kağıdını göstermesinin uygun olup olmadığını sorduğunu" ortaya koymuştu.

Cinsel saldırı suçlusu Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken 2019 yılında ABD'de hapishanede ölü bulunmuştu.