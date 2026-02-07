Eşini ve MHP'li başkanı öldürmüştü: Emekli polis hakkında yeni gelişme

Eşi Selma Y. ile MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı dün silahla öldürdükten sonra teslim olan emekli polis Adem Y'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın cenazesi, Karapürçek Zincirli Alipaşa Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Karapürçek Cuma Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şüphelinin eşi Selma Y.'nin naaşı ise Cumayeri Merkez Camisi'nde kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.
NE OLMUŞTU?
Emekli polis Adem Y., dün MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'a İnönü Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki iş yerinde ateş etmişti.
Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi'ndeki evine giden Adem Y., silahla eşi Selma Y'yi vurmuştu.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hıraç'ın ve Selma Y'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, zanlı suç aletiyle polise teslim olmuştu.