Miçotakis'le tartışmıştı: Hollandalı gazeteci Yunanistan'ı terk etme kararı aldı
Basın toplantısında sığınmacıların geri itilmesi konusunda yalan söylemekle suçladığı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le gergin bir diyalog yaşayan Hollandalı gazeteci Beugel, Yunanistan'dan ayrılma kararı aldı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?" diyen Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunan kamuoyunda kendisine yönelik tepkilerin artması nedeniyle ülkeden ayrılma kararı aldığını açıkladı.
Beugel, 17 Kasım yürüyüşü sırasında, Yunanistan'dan ayrılma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hollanda Büyükelçiliği, Hollanda Gazeteciler Birliği ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı (Yunanistan'dan ayrılmamı) şiddetle tavsiye ediyor. Çocuklarım da aynı şekilde" dedi.
Özellikle sosyal medyada milliyetçi grupların kendisine yönelttiği eleştirilere dikkati çeken Beugel, ayrılma kararının nedenine ilişkin olarak "Çünkü nefret söylemi, modern dijital cadı avı kontrolden çıktı. Bazen fiziksel ortamda da saldırıya maruz kalıyorum. Çok destek de görüyorum ama çok güçlü, nefret dolu, kadını hedef alan, cinsiyetçi, milliyetçi saldırganlık da söz konusu" dedi.
-NTV
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