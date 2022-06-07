Miçotakis'ten Türkiye'ye mesaj: Konuşmamız gerekiyor, kin tutan biri değilim

07 Haziran 2022 Salı, 14:01

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katıldığı bir konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kiryakos Miçotakis, son dönemde gerginlik yaşayan Yunanistan-Türkiye ilişkilerini "hoş olmayan bir gelişme" olarak tanımladı.

Miçotakis, her türlü senaryoya karşı temkinli olmaları gerektiğini dile getirdi.

'BEN KİN TUTAN BİRİ DEĞİLİM'

Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine yönelik söylenen sözleri hatırlatarak, "Bu söylemler, yeni birşey değil. Evros'taki olaylardan sonra da bana yönelik açıklamalarda bulundu. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul görüşmemizden sonra bir uzlaşma çerçevesi bulduğumuz izlenimini edinmiştim. Bir noktada konuşacağımızı düşünüyorum, çünkü konuşmamız gerekiyor. Ben kin tutan biri değilim" dedi.

Miçotakis, sahada herhangi bir gerginlik istemediklerini belirterek, "Ülkemizin yükümlülüğü sorunları gündeme getirmek ve bu konuda müttefiklerimizden destek istemektir. Türkiye'nin, söylemlerini sahaya yansıtarak daha fazla gerginlik yaratmamasını umuyorum ve açıkca söylüyorum" diye konuştu.

'BİZ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ'

Kiryakos Miçotakis, NATO içinde de huzursuzluk yaratılmaması gerektiğini ifade ederek, "Yunanistan her halükarda egemenlik haklarını savunmaya hazırdır” dedi.

Miçotakis, Haziran sonunda Madrid'de gerçekleştirilmesi planlanan NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Biz hazırız" yanıtını verdi.