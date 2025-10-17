Microsoft’un araştırması tartışma yarattı: Yapay zekâ kimin işini elinden alacak?

Microsoft’un yayınladığı yeni bir araştırma, yapay zekânın en çok hangi meslekleri etkilediğini ortaya koydu. Teknoloji devine göre, bazı işler neredeyse tamamen yapay zekâ ile “örtüşüyor”.

Listede ilk sırada çevirmenler, tarihçiler, matematikçiler ve yazarlar yer aldı.

Microsoft’un “Yapay zeka Interaction and Learning” biriminden kıdemli araştırmacı Kiran Tomlinson, araştırmanın “yapay zekanın işleri elinden alacağı” anlamına gelmediğini vurguladı:

“Yapay zekâ birçok görevi destekliyor; özellikle araştırma, yazma ve iletişim alanlarında güçlü. Ancak hiçbir mesleği tamamen devralabilecek durumda değil.”

Tomlinson, çalışmanın amacının “yapay zekanın hangi alanlarda verimliliği artırabileceğini anlamak” olduğunu söyledi.

“YAPAY ZEKA GELİYOR”

Londra merkezli yatırım firması Panmure Liberum’dan analist Joachim Klement ise araştırmayı farklı yorumladı:

“Yapay zekâ işinize göz dikmiş durumda... En azından beyaz yakalıysanız.”

Klement’e göre, teknolojinin geldiği nokta birçok ofis işini kendi başına yapabilecek seviyeye ulaştı.

EN RİSKLİ 20 MESLEK

Microsoft’un hazırladığı “yapay zeka ile en yüksek örtüşmeye sahip işler” listesinde ilk 20 meslek şöyle sıralandı:

Tercüman ve çevirmenler – %98

Tarihçiler – %91

Matematikçiler – %91

Düzeltmenler (proofreader) – %91

Otomatik kodlama uzmanları – %90

Yazarlar ve romancılar – %85

İstatistik asistanları – %85

Satış temsilcileri – %84

Teknik yazarlar – %83

Gazeteciler – %81

Kabin görevlileri – %80

Telefon operatörleri – %80

Editörler – %78

Tarım ve ev ekonomisi eğitmenleri – %77

Siyaset bilimciler – %77

Veri bilimciler – %77

Coğrafyacılar – %77

Sunucular ve radyo DJ’leri – %74

Borsa işlem memurları – %74

Web geliştiriciler – %73

HEM RİSK HEM FIRSAT

Araştırmada ayrıca, hemşireler, gemi mühendisleri, sıvacılar ve su arıtma tesisi operatörleri gibi mesleklerin yapay zekâdan en az etkileneceği belirtildi.

Klement, “Bu meslekler daha güvenli olabilir ama maaş ortalamaları açıklanmadı. Finans sektörüne göre hem gelir hem de koşullar açısından bu işler çok da cazip görünmüyor” dedi.

Uzmanlara göre yapay zekâ, özellikle dil, metin ve yaratıcılıkla ilgili mesleklerde daha hızlı ilerliyor. Gazetecilik, çeviri, istatistik ve yazarlık gibi alanlarda üretken yapay zekâ sistemlerinin etkisi giderek artarken, fiziksel beceri gerektiren işler şimdilik daha güvende.