Milletvekilleri harekete geçti: İngiltere’de ‘ordu yetersiz’ kampanyası

Çoğunluğu eski askerlerden oluşan milletvekilleri, İngiliz halkının ordunun ne kadar “zayıflatıldığının” farkında olmadığını savunuyor.

Grup, ülkenin hızla yeniden silahlanması gerektiğini vurgularken, kamuoyunda bu konuda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Hazırlanan kampanyanın sosyal medya başta olmak üzere farklı iletişim kanallarında yürütülmesi planlanıyor.

Muhafazakâr Parti ve Liberal Demokratlar, hükümetin 2029 yılına kadar savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3’üne çıkarmasını talep ediyor. Ancak mevcut plan, bu seviyeye ancak 2030-2035 döneminde ulaşılabileceğini öngörüyor.

Öte yandan İngiliz askeri yetkililerden, artan küresel tehditlere rağmen 3,5 milyar sterlinlik tasarruf yapmalarının istendiği ortaya çıktı.

Girişime, eski ordu kaptanı ve Liberal Demokrat milletvekili Mike Martin öncülük ediyor. Martin, bu amaçla “Yeniden Silahlanma Tüm Partiler Parlamento Grubu” adlı yapıyı kurdu.

Kampanyaya İşçi Partisi’nden Tim Roca ve Muhafazakâr Parti’den Lincoln Jopp gibi isimler de destek veriyor. Ayrıca eski Genelkurmay Başkanı David Richards da girişimin önde gelen destekçileri arasında yer alıyor.

HALK ENDİŞELİ, FEDAKARLIĞA MESAFELİ

YouGov tarafından yapılan bir ankete göre Britanyalıların yüzde 69’u ülkenin büyük bir çatışmaya hazırlıksız olduğunu düşünüyor. Ancak katılımcıların üçte birinden azı, savunma harcamalarını artırmak için kamu hizmetlerinde kesintiye gidilmesini destekliyor.

Martin, “Halk tehditlerin farkında ama ordunun ne kadar zayıf olduğunu tam olarak bilmiyor. Bu fark anlaşılmadan gerekli siyasi uzlaşı sağlanamaz” dedi.

Kampanyanın yaz aylarında başlaması planlanırken, eski üst düzey askeri yetkililerin de tehditlere ilişkin daha açık konuşmasının teşvik edileceği ifade ediliyor.

İşçi Partili Roca ise hükümetin savunma harcamalarını artırma yönünde adım attığını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, “Dünya giderek daha tehlikeli hale geliyor. Daha hızlı ve daha fazla adım atmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.