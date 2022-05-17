Milorad Dodik, Bosna Hersek lideri Dzaferovic'in istifasını istedi
Sırp lider Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic'in istifasını istedi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin bir araya geldiği, ülkenin başkenti Saraybosna'daki Devlet Başkanlığı binasında yapılan konsey toplantısı ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic'in istifasını talep etti.
Dodik, Dzaferovic'in uluslararası alanda Konseyin "ortak tutumunu" temsil etmediğini öne sürerek, "Dzaferovic kendi tutumunu vurguluyor ve anayasayı ihlal ediyor. Bu sebeple Dzaferovic istifa etmeli. Bir sonraki oturuma kadar bunu yapmaz ise ben görevden alınması için yasal işlemleri başlatacağım" diye konuştu.
Dodik'in tepkisinin, Dzaferovic'in daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitabında verdiği mesajlardan kaynaklandığı ifade edildi.
DZAFEROVİC'İN BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE HİTABI
BMGK'ye hitap eden Sefik Dzaferovic, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü EUFOR'un görev süresinin uzatılmasını talep etmişti.
Dzaferovic, Sırbistan'ın hızla silahlandığını, Hırvatistan'ın ise seçim yasası reformu konusunda kabul edilemez şekilde Bosna Hersek'in iç işlerine müdahale ettiğini söylemişti.
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