Milyoner avcı fil sürüsünün altında öldü

ABD’li milyoner avcı Ernie Dosio, Afrika’da düzenlenen safari sırasında fil sürüsünün saldırısında hayatını kaybetti.

Düzenli olarak avladığı hayvanlarla verdiği pozları paylaşan 75 yaşındaki Dosio’nun, nadir bir antilop türünün peşindeyken öldüğü bildirildi.

Alman basını BILD'de yer alan haberlere göre olay, yaklaşık bir hafta önce Orta Afrika ülkesi Gabon’da meydana geldi.

Dosio’nun profesyonel rehberiyle birlikte ormanda avlandığı sırada fil sürüsünün aniden karşılarına çıktığı belirtildi.

İddiaya göre yavrularıyla birlikte bulunan beş dişi fil, kendilerini tehdit altında hissedince saldırıya geçti.

Haberlere göre ilk olarak rehber saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Dosio ise geride kaldı ve fil sürüsü tarafından ezilerek öldürüldü.

Safari şirketi Collect Africa, müşterilerinin Gabon’da fil sürüsüyle karşılaşmasının ardından hayatını kaybettiğini doğruladı.

Dosio’nun, ölmeden önce nadir görülen gelbrückenducker türü bir antilopu avlamayı hedeflediği ifade edildi.

Yıllar boyunca fil, aslan ve manda gibi büyük vahşi hayvanları avladığı belirtilen Dosio’nun evinin doldurulmuş hayvan başlarıyla süslü olduğu öne sürüldü.

ABD’li avcının sosyal medyada öldürdüğü hayvanlarla verdiği pozları sık sık paylaştığı, bu nedenle eleştirilerin hedefi olduğu kaydedildi.

Dosio’nun cenazesinin, ABD Büyükelçiliği aracılığıyla Kaliforniya’ya gönderileceği bildirildi.