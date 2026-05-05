Mısır sahillerinde panik: 'Gizemli cisim' alarma geçirdi

Bu adımın, hem kamu güvenliğini sağlamak hem de teknik ekiplerin incelemelerini kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, söz konusu cismin bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak vatandaşların yaklaşmasını yasakladı.

Yetkililer, cismin detaylı incelenmesi için kontrollü şekilde bulunduğu yerden kaldırılarak güvenli bir bölgeye taşınacağını bildirdi.

İlk değerlendirmelerde, cismin patlayıcı bir düzenek, kimyasal bir madde ya da denizden sürüklenmiş zararsız bir atık olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Yetkili kaynaklar, ilgili birimlerin cismin ne olduğunun belirlenmesi için derhal saha incelemesi ve teknik analiz başlattığını aktardı.

Cismin özellikle deniz altı boru hattı modülü, koruyucu kılıf ya da kablo muhafazası olma ihtimali oldukça yüksek. Petrol ve doğalgaz hatlarında bu tarz silindirik, kafesli koruma yapıları kullanılır. Akdeniz’de bu tür altyapı oldukça yaygın. Görüntü en çok buna benziyor...

3. Eski bir torpido / deniz mühimmatı gövdesi (düşük-orta ihtimal)

Şekil olarak torpidoya benziyor, ancak çok daha büyük; üzerindeki kafes yapı ise askeri mühimmat için alışılmadık.

Bu nedenler daha çok 'sivil endüstriyel bir yapı' gibi duruyor.