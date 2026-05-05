Mısır sahillerinde panik: 'Gizemli cisim' alarma geçirdi

Mısır’ın kuzeyindeki sahil kenti Marsa Matruh’ta bugün (Salı) kıyıya vuran 'gizemli bir cisim', bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Olayın ardından yetkililer hızla harekete geçerek bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, söz konusu cismin bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak vatandaşların yaklaşmasını yasakladı.
Bu adımın, hem kamu güvenliğini sağlamak hem de teknik ekiplerin incelemelerini kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yetkili kaynaklar, ilgili birimlerin cismin ne olduğunun belirlenmesi için derhal saha incelemesi ve teknik analiz başlattığını aktardı.
İlk değerlendirmelerde, cismin patlayıcı bir düzenek, kimyasal bir madde ya da denizden sürüklenmiş zararsız bir atık olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.
Yetkililer, cismin detaylı incelenmesi için kontrollü şekilde bulunduğu yerden kaldırılarak güvenli bir bölgeye taşınacağını bildirdi.
İncelemelerin ardından cismin niteliği ve olası risk durumu netlik kazanacak.
EN GÜÇLÜ İHTİMALLER...
1. Denizaltı altyapısına ait parça (en güçlü ihtimal)
Cismin özellikle deniz altı boru hattı modülü, koruyucu kılıf ya da kablo muhafazası olma ihtimali oldukça yüksek. Petrol ve doğalgaz hatlarında bu tarz silindirik, kafesli koruma yapıları kullanılır. Akdeniz’de bu tür altyapı oldukça yaygın. Görüntü en çok buna benziyor...
3. Eski bir torpido / deniz mühimmatı gövdesi (düşük-orta ihtimal)
Şekil olarak torpidoya benziyor, ancak çok daha büyük; üzerindeki kafes yapı ise askeri mühimmat için alışılmadık.
Bu nedenler daha çok 'sivil endüstriyel bir yapı' gibi duruyor.
2. Büyük bir deniz şamandırası gövdesi
Gemilerin bağlandığı ya da sabitlendiği ağır şamandıralar, iç kısmı dolu, dışı metal yapı olabilir.
Fırtınayla kopup sürüklenmiş olabilir.
Özellikle sağdaki kapalı uç bu ihtimali destekliyor;
fakat bu da zayıf bir ihtimal olarak öne çıkıyor...