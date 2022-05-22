Mısır'dan tahıl krizine çözüm: Yusuf Peygamberin buğday stoku modeli uygulanacak

22 Mayıs 2022 Pazar, 14:41

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkedeki "Tarımsal Üretim İçin Gelecek Projesi"nin açılışında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahıl fiyatlarındaki artış ve arzdaki dalgalanmalarla bağlantılı olarak Mısır'ın karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdulfettah es-Sisi, Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı bu ülkelerdeki ihracatçıların olumsuz etkilendiğini belirterek, Mısır için yeterli miktarda tahıl stoku elde etme açısından bu yılın zorlu bir yıl olduğunu kaydetti.

Sisi, Hazreti Yusuf zamanında yaşanan "kıtlığa" atıfta bulunarak, Yusuf Peygamber'in buğday stoku modelini esas alacaklarını ve buğday stoku dosyasına önem vereceklerini ifade etti.

Mısır, 9 milyon tonu yerli üretim, 14 milyon tonu ise ithal olmak üzere yıllık ortalama 23 milyon tonluk buğday ile dünyanın en büyük buğday tüketicilerinden biri olarak kabul ediliyor.