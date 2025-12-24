Moskova'da bombalı araç saldırısı: Generalin öldürüldüğü noktaya çok yakın

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu iki polis memuru ile bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, patlama bu sabah iki polis memurunun şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiye yaklaşması sırasında meydana geldi.

Patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu iki polis olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yetkililer, patlamada üçüncü bir kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Rusya’daki gayriresmî Telegram kanallarında yer alan iddialara göre, ölen üçüncü kişinin bombayı taşıyan saldırgan olduğu öne sürüldü.

GENERALİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ NOKTAYA ÇOK YAKIN

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, patlamanın, Rusya Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov’un iki gün önce araçla düzenlenen bombalı saldırıda öldürüldüğü noktaya çok yakın bir bölgede gerçekleştiğini açıkladı.

Petrenko, olayla ilgili ceza soruşturmasının başlatıldığını belirterek, adli tıp ve kriminal uzmanlarının olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.

Açıklamada, patlayıcının türü ve nasıl aktive edildiğinin araştırıldığı, genetik ve patlayıcı analizlerinin yapılacağı, tanıkların ifadelerinin alındığı ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği kaydedildi.