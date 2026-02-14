Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa'da dehşet... Uykusunda boğazını kesti, torununu arayıp haber verdi!

14.02.2026 13:57:00
DHA
Yunusemre ilçesinde 83 yaşındaki Ercan Özer, evli olduğu Emine Özer'i yatağında uyurken boğazını bıçakla kesip, öldürdü. Olay sonrası torununu arayıp "Babaannenizi öldürdüm" dediği belirtilen Ercan Özer, polis tarafından gözaltına alındı.

Topçuasım Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın son katında saat 11.00 sıralarında bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; aralarında bir süredir geçimsizlik bulunan 2 çocuk babası Ercan Özer (83), evli olduğu Emine Özer'in (72) evde yatağında uyurken bıçakla boğazını kesti. Emine Özer kanlar içinde kalırken, Ercan Özer'in olayın ardından torununu arayıp, 'Babaannenizi öldürdüm' dediği belirtildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, şüpheli Ercan Özer gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer’in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

