Moskova’yı karıştıracak görüntüler: Esad ve danışmanı Putin’le alay etti

Al Arabiya, cumartesi gününden bu yana Esad’ın özel konuşmalarını içeren bir dizi eksklüzif ses ve video kaydını yayınlıyor.

Kayıtlarda Suriye'nin eski lideri Beşar Esad, eski danışmanı Luna el-Şibl ile birlikte, Suriye içindeki gelişmeler ve çeşitli siyasi figürler hakkında küçümseyici ifadeler kullanıyor.

Görüntülerin tam olarak hangi tarihte kaydedildiği ise netlik kazanmış değil.

Yeni sızıntılar, Esad’ın hem dar çevresiyle ilişkilerine hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisine dair dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.

Kayıtlardan birinde, Temmuz 2024’te geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Luna el-Şibl’in, Putin’in görüntüsü ve sağlığı hakkında alaycı ifadeler kullandığı duyuluyor.

El-Şibl, “Putin'in yüzdeki şişliği gördün mü?” diyor.

Esad ise bu sözlere, “Hepsi plastik cerrahi” yanıtını veriyor.

El-Şibl ise şu ifadeyle devam ediyor:

“Evet, Putin’le ilgili her şey estetik. 65 yaşında… O görüntü onu çok kötü ortaya koydu.”

SURİYELİ ASKERLER İÇİN DE AŞAĞILAYICI İFADELER

Sızdırılan başka bir kayıtta Luna el-Şibl’in bu kez Suriye ordusu askerlerini hedef aldığı görülüyor.

El-Şibl, “Yüzüme bakıyorlar… Seviyorum onları ama onlardan tiksiniyorum” ifadelerini kullanıyor.

Kaynaklar, kayıtların alındığı sırada Esad’ın danışmanı El-Şibl’in yardımcısı Amjad Issa’nın da araçta bulunduğunu Al Arabiya’ya doğruladı.