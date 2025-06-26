Mossad'dan CIA'ya İran operasyonu teşekkürü

ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes yürürlüğe girerken, İsrail istihbarat servisi Mossad’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Mossad Başkanı David Barnea, İran’a yönelik saldırılarda sağlanan iş birliği nedeniyle ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) teşekkür etti.

Barnea, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Ortak eylemler ve başarıyla tamamlanan operasyonlar için kilit ortağımız CIA’ya ve doğru kararları almamıza destek veren CIA Direktörü’ne minnettarlığımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, 13 Haziran’da başlatılan ve “Yükselen Aslan Operasyonu” (Operation Rising Lion) adı verilen kapsamlı saldırıların ayrıntıları da dikkat çekti.

İsrail ajanlarının, İran topraklarına insansız hava araçları (İHA) sızdırdığı ve bu araçlarla üst düzey İranlı komutanların ve nükleer bilim insanlarının hedef alındığı bildirildi.

ABD DE SALDIRILARA KATILDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun İran’ın nükleer silah geliştirmesini önlemeyi hedeflediğini söyledi.

22 Haziran’da ABD de saldırılara dahil oldu. Amerikan güçleri, Fordow’daki yeraltı uranyum zenginleştirme tesisi dahil olmak üzere üç nükleer tesisi hedef aldı.

CIA Direktörü John Ratcliffe, saldırıların İran’ın nükleer programına “ciddi zarar” verdiğini ifade etti. Ancak Pentagon’un istihbarat birimi, saldırıların yalnızca İran’ın nükleer faaliyetlerini birkaç ay geciktirebildiğini belirtti.

“TEHDİT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Mossad Başkanı Barnea, “Onlarca yıldır güvenliğimizi tehdit eden İran tehlikesi önemli ölçüde etkisiz hale getirildi” dedi.

Barnea, İran’ın tüm bilinen projelerinin yakından izlendiğini vurgulayarak, “Orada olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl olduysa, bundan sonra da öyle olacak” ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN YANIT

İran, saldırıları “provokasyonsuz” olarak nitelendirdi. Tahran, İsrail şehirlerine füze fırlattı ve Katar’daki ABD hava üssüne yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenledi. İran yönetimi ayrıca, nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl olduğunu savunarak uranyum zenginleştirme çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Washington’ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes 25 Haziran Salı günü yürürlüğe girdi.