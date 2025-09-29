Mozambik'te köylere düzenlenen silahlı saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti

Polis Hızlı Müdahale Birimi Operasyonlar Şefi Lucas Mutandane, yaptığı açıklamada, Cabo Delgado'nun Balama ve Montepuez ilçelerine bağlı köylere giren silahlı kişilerin köylüleri hedef aldığını söyledi.

Köylere pazar günü düzenlenen saldırılarda ise 7 erkeğin hayatını kaybettiğini belirten Mutandane, son iki haftada bölgede art arda saldırılar düzenlendiğine dikkati çekti.

Mutandane, bölgede güvenliğin sağlanması için ordunun görevlendirildiğini ifade etti.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine (IOM) göre, bölgede yakın zamanda yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 5 bin kişi yerinden edildi. IOM yetkilileri, saldırıların mağdurlara insani yardım ulaştırılmasını da olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, geçen hafta yaptığı açıklamada, bölgedeki isyancıları en kısa sürede püskürtmek için uluslararası desteğe ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

Chapo, "Hem siyasi hem de ekonomik istikrarı sarsan bu saldırılara seyirci kalamayız. Çözüm bulmak için çalışıyoruz ancak uluslararası desteğe de ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı

BÖLGEDE ŞİDDET OLAYLARI GİDEREK ARTIYOR

Mozambik, 2017'den bu yana ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'da silahlı gruplara karşı mücadele veriyor. Hükümet güçleri, şiddeti kontrol altına almakta zorlanırken Ruanda, Güney Afrika ve diğer bölgesel ortaklardan gönderilen askeri birlikler hükümet güçlerine destek sağlıyor.

Bölgede, 2020'de isyancı bir grup, çok sayıda saldırı düzenleyerek aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi başlarını keserek öldürmüştü.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, şiddet nedeniyle bölgede 600 binden fazla kişi yerinden edildi ve çatışmalar komşu eyaletlere de yayıldı.

Mozambik polis kaynaklarına göre ise Cabo Delgado'da, 2017'den bu yana saldırılarda 5 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Geçen yıl seçimlerin ardından düzenlenen protestolardaki ölümler ve krizler, Cabo Delgado'daki insani durumun gündemden düşmesine neden olmuştu.

Öte yandan Cabo Delgado, art arda yaşanan kasırgalardan olumsuz etkilenirken ABD'nin dış yardım kesintilerinin de bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtiliyor.