MSB açıkladı: Yunanistan, jetlerimizi 20 gün içerisinde yaklaşık 1 saat taciz etti

04 Eylül 2022 Pazar, 14:57

MSB kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Yunanistan, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti.

Geçen sene Türk hava sahası ve kara sularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunan Yunanistan'ın bu sene başından itibaren 1123 ihlal ve taciz gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB daha önce, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin kayıtlarını, NATO'ya göndermeye hazırlandığını açıklamıştı.