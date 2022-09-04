MSB açıkladı: Yunanistan, jetlerimizi 20 gün içerisinde yaklaşık 1 saat taciz etti

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın görev uçuşundaki Türk jetlerine, 20 gün içerisinde toplamda 56 dakika radar kilidi attığını açıkladı.

DHA
04 Eylül 2022 Pazar, 14:57
MSB açıkladı: Yunanistan, jetlerimizi 20 gün içerisinde yaklaşık 1 saat taciz etti
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MSB kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Yunanistan, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti.

Geçen sene Türk hava sahası ve kara sularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunan Yunanistan'ın bu sene başından itibaren 1123 ihlal ve taciz gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB daha önce, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin kayıtlarını, NATO'ya göndermeye hazırlandığını açıklamıştı.


MSB Yunanistan açıkladı

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