Muhalif lidere tutuklama emri çıkarılmıştı... ABD'den Venezuela açıklaması

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:44

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:44

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ganzalez'e tutuklama emri çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Venezuela'da Gonzalez için çıkarılan "haksız tutuklama emrini şiddetle kınadığı" belirtilen açıklamada, tutuklama kararının "keyfi ve siyasi saiklerle" alındığı öne sürüldü.

Açıklamada, muhalif adaya yönelik çıkarılan kararın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz'daki "başkanlık seçimini çalma girişiminin devamı" olduğu ifade edildi.

Tutukluların "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısının yinelendiği açıklamada, "Maduro ve destekçileri, Venezuela halkının meşru taleplerini sonsuza kadar bastıramaz ve zorla iktidarını sürdüremez" denildi.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmişti.

Mahkeme 28 Temmuz'daki seçimleri kazandığını ileri süren 75 yaşındaki eski diplomat Gonzalez'in tutuklanmasına karar vermişti.