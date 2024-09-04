Muhalif lidere tutuklama emri çıkarılmıştı... ABD'den Venezuela açıklaması

ABD, Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez hakkında tutuklama emri çıkarılmasını kınadı.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:44
Muhalif lidere tutuklama emri çıkarılmıştı... ABD'den Venezuela açıklaması
Abone Ol google-news

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ganzalez'e tutuklama emri çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Venezuela'da Gonzalez için çıkarılan "haksız tutuklama emrini şiddetle kınadığı" belirtilen açıklamada, tutuklama kararının "keyfi ve siyasi saiklerle" alındığı öne sürüldü.

Açıklamada, muhalif adaya yönelik çıkarılan kararın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz'daki "başkanlık seçimini çalma girişiminin devamı" olduğu ifade edildi.

Tutukluların "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısının yinelendiği açıklamada, "Maduro ve destekçileri, Venezuela halkının meşru taleplerini sonsuza kadar bastıramaz ve zorla iktidarını sürdüremez" denildi.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmişti.

Mahkeme 28 Temmuz'daki seçimleri kazandığını ileri süren 75 yaşındaki eski diplomat Gonzalez'in tutuklanmasına karar vermişti.


ABD haberleri Venezuela haberleri

İlgili Haberler

SOL Parti’den ABD savaş gemisine karşı eylem: ‘Biz yobaz, bağnaz insanlar gibi…’

SOL Parti’den ABD savaş gemisine karşı eylem: ‘Biz yobaz, bağnaz insanlar gibi…’
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi: 10 kişi tutuklandı

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi: 10 kişi tutuklandı
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi

ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler