SOL Parti’den ABD savaş gemisine karşı eylem: ‘Biz yobaz, bağnaz insanlar gibi…’

Yayınlanma: 03.09.2024 - 21:05

Güncelleme: 03.09.2024 - 21:06

İsrail’e yardım etmek üzere yola çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gemisi İzmir’e demirledi.

SOL Parti İzmir İl Örgütü, savaş gemisinin İzmir Limanı'na demir atanmasını tepki gösterdi.

SOL Partililer, Alsancak ÖSYM önünde toplanarak Alsancak Liman’ına yürüyüş gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını okuyan SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugün burada İzmir Limanı'na yanaşmış Amerikan donanmasının savaş gemisini protesto etmek için toplandık. Filistin halkıyla dayanışmak için bir yürüyüş düzenliyoruz. Tedirgin olmanıza gerek yok. Biz yobaz, bağnaz insanlar gibi kahvesini içenlere bir şey yapacak değiliz. Bizim derdimiz orada. Çünkü Amerikan savaş gemisi orada. Hani neredeler? Neden kimse Amerikan savaş gemisini protesto etmiyor? Hani Filistin davasının yanındaydılar? ABD savaş gemisinin İzmir'de ne işi var? Tam da 9 Eylül, bu ülkenin bağımsızlığının simgesine yaklaşırken ABD savaş gemisinin İzmir'de ne işi var?”