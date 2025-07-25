Multimilyoner CEO bir fil tarafından ezilerek öldürüldü

Güney Afrika’daki yaban hayatı koruma çalışmalarına öncülük eden isimlerden biri olduğu öne sürülen FC Conradie, yıllarca inşa ettiği doğa cennetinde korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Conradie, ortak sahibi ve CEO’su olduğu Gondwana Özel Doğa Rezervinde bir filin saldırısına uğradı ve ezilerek can verdi.

Conradie, sadece doğaya değil, ailesine ve topluluğuna da bağlılığıyla tanınıyordu. Geride üç küçük çocuğu ve eşi kaldı. Gondwana yönetimi, yaşanan trajediyi ‘hayal edilemez bir kayıp’ olarak niteledi.

“VİZYONER BİRİYDİ ANCAK DOĞA ÖNGÖRÜLEMEZ”

People dergisine yapılan açıklamada, Gondwana yetkilileri Conradie’nin ölümünü derin bir yasla duyurdu. “O, sadece bir iş lideri değil, aynı zamanda bir baba, bir dost ve vahşi yaşam için tutkuyla çalışan bir vizyonerdi” denildi.

Aile adına konuşan bir yakın dostu ise şu sözleri kullandı:

FC, doğaya duyduğu derin saygıyı işine taşıyan ender insanlardandı. Ancak doğa her zaman öngörülebilir değildir. Bu, bize o gerçekliği acı bir şekilde hatırlattı.

FİLLER NEDEN SALDIRGANLAŞIYOR?

Bu trajik olay, Gondwana Rezervi’nde yaşanan ilk ölüm değil. The Times gazetesine göre, geçen yıl aynı bölgede çalışan 36 yaşındaki rehber David Kandela da bir fil tarafından öldürüldü. Bu durum, rezervin iç güvenliği ve hayvan davranışları üzerine soruları yeniden gündeme getirdi.

Son dönemlerde bazı filler, çevredeki rezervlerde çitleri aşıp kamp alanlarına girmeye başladı. Uzmanlar, artan insan-hayvan etkileşiminin fillerde stres ve saldırganlık yaratabileceğine dikkat çekiyor. Gondwana yönetimi ise geçmişte yaptığı açıklamalarda, ‘vahşi doğayla iç içe çalışmanın doğasında risk olduğunu’ vurgulamıştı.