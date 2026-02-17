Müzakere öncesi gövde gösterisi: ABD uçak gemisi Umman açıklarında

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Washington yönetimi bölgedeki askeri varlığını artırdı.

Uydu görüntüleri, ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Umman açıklarında konuşlandığını doğruladı. Gelişme, tarafların İsviçre’de yapacağı ikinci tur görüşmeler öncesinde dikkat çekti.

Nükleer enerjiyle çalışan USS Abraham Lincoln, üç güdümlü füze destroyeriyle birlikte Umman kıyılarının yaklaşık 700 kilometre açığında görüntülendi.

Taarruz grubunda F-35 savaş uçaklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 90 hava aracı ve 5 bini aşkın personel bulunuyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), şubat ayı başında uçak gemisinin bölgede görev yaptığını duyurmuştu. Ancak açık denizdeki sınırlı uydu kapsaması nedeniyle geminin konumu ilk kez net biçimde tespit edildi.

USS Abraham Lincoln’ün konuşlanması, son haftalarda Orta Doğu’daki ABD askeri hareketliliğinin parçası olarak değerlendiriliyor. Bölgede destroyerler, kıyı muharebe gemileri ve savaş uçaklarının sayısında artış gözlendi.

ABD’nin dünyanın en büyük savaş gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford’u da Orta Doğu’ya gönderdiği, geminin önümüzdeki haftalarda bölgeye ulaşabileceği bildirildi.

Uzmanlar, bu konuşlanmanın yalnızca olası bir saldırı hazırlığı değil, aynı zamanda “ölçeklenebilir bir caydırıcılık” mesajı içerdiğini belirtiyor.

DİPLOMASİ MASASI

Askeri hareketlilik, ABD ile İran arasında İsviçre’de yapılacak ikinci tur görüşmeler öncesine denk geldi.

Tahran yönetimi görüşmelerin nükleer program ve yaptırımların kaldırılması başlıklarına odaklanacağını açıklarken, Washington’ın bölgesel güvenlik konularını da gündeme getirmek istediği belirtiliyor.

ABD’nin askeri varlığını artırması, diplomatik temaslar sürerken baskıyı artırma stratejisi olarak yorumlanıyor.

İran ise Hürmüz Boğazı’nda deniz tatbikatı başlattı. Devrim Muhafızları’na bağlı birliklerin füze atışları gerçekleştirdiği görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor.

Tarafların eş zamanlı hamleleri, Orta Doğu’da tansiyonun yüksek seyrettiğini gösteriyor. Uzmanlara göre mevcut askeri yığınak, diplomasi sürecinin seyrine bağlı olarak artabilir ya da kontrollü biçimde geri çekilebilir.