Müzakerelere katılım çağrısı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.10.2024 - 04:00

Fidan, Sibiha’nın 2016-2021 arasında Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığını anımsatarak kendisinin iki ülke ilişkilerine büyük katkıları olduğunu söyledi. Türkiye’nin barışa yönelik destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Fidan, sahadaki çabaların müzakere süreçleriyle desteklenmesi gerektiğini, barışın savaşan taraflar arasında varılabilecek bir hedef olduğunu ve dolayısıyla müzakerelerin tüm tarafların katılımıyla yürütülmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

İki ülke arasında diplomat değişimi alanında mutabakat zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin istişare eylem planına imza atıldığını duyuran Fidan, “Ukrayna bizim stratejik ortağımızdır” diye konuştu.

‘ZAFER PLANI’NI SUNDU

Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki karalı tutumu nedeniyle Türkiye’ye minnettar olduklarını dile getiren Sibiha, Ankara’nın “Ukrayna’nın Barış Formülü”ne verdiği desteğin Kiev için çok önemli olduğunu söyledi. Sibiha, Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarına yönelik Rusya’nın artan saldırılarının durdurulması için Türkiye’den destek istedi. Ukraynalı bakan, sonbaharda, Rusya’nın saldırılarının halihazırda dört ticari gemiye hasar verdiğini belirtti. Fidan’a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimır Zelenski’nin Batılı müttefiklerine sunduğu “zafer planı” hakkında da bilgi verdiğini belirten Sibiha, “Bunun ‘Barış Formülü’nün yerine geçecek bir şey olmadığını, formülün uygulanması için pratik bir araç olduğunu anlamak önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.