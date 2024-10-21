Slovakya'dan Ukrayna'ya soğuk duş: 'Bu kararı desteklemeyeceğiz...'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:45

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:45

Slovakya Başbakanı Robert Fico, TA-3 televizyon kanalına verdiği bir mülakatta Ukrayna'ya yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Robert Fico, hükümetinin, Ukrayna'nın NATO'ya kabulünü desteklemeyeceğini ve Ukrayna'nın “zafer planının” uygulanamaz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Fico, “Ukrayna'nın, NATO'ya davetini engelleyemeyeceğiz gibi görünüyor, ancak daha sonra davetin onaylanması konusu parlamentoda ele alınacak. Kendi adıma ve hükümet koalisyonunun ana güçleri olan partim adına bu kararı desteklemeyeceğimizi söylüyorum” dedi.

Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin “zafer planı”nı “gerçekçi olmayan ve uygulanamaz” olarak nitelendirdi.

Fico, “Şimdiye kadar 'barış planları' sunma girişimleri oldu. Ancak, Zelenski, Brüksel'de bir 'barış planı' sunmadı. Bunu bir 'zafer planı' olarak adlandırdı ve bu plan özellikle bizim (Batı'nın), Rusya'ya karşı kullanılacak orta ve kısa menzilli füzeler vermemizi (Ukrayna'ya) öngörüyor. Liderler, bunu duyduklarında birçoğu kafalarını tuttu. Bu nedenle (son Avrupa Konseyi zirvesinin) nihai belgelerinde bu 'zafer planından' bahsedilmiyor. Bana göre bu plan kesinlikle gerçekçi değil ve uygulanamaz” dedi.