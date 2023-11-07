Müze müdürü, 'LGBTİ+ propagandası yaptığı' gerekçesiyle kovuldu
Macaristan Kültür Bakanı Janos Csak, Macaristan Ulusal Müzesi Genel Müdürü Laszlo Szymon'u, 18 yaşından küçük çocuklar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyen bir sergide LGBTİ+ propagandası yapan fotoğraflar sergilendiği gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı.
Macaristan Ulusal Müzesi Genel Müdürü Laszlo Szymon, 18 yaşından küçük çocuklar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyen bir sergide LGBTİ+ propagandası yapan fotoğraflar sergilendiği gerekçesiyle görevden alındı.
Macaristan Kültür Bakanı Janos Csak, sergiye girişin 18 yaşından küçük çocuklarla sınırlandırılması çağrısında bulundu, ancak Szymon yasa gereği müzenin kimlik gösterilmesini isteyemeyeceğini söyleyerek yanıt verdi.
Magyar Nemzet gazetesi, Szymon'un görevden alınmasına ilişkin kararnamenin gerekçesini şu şekilde yazdı:
"Genel müdür, kurum için öngörülen yasalara uymadığı için çalışmalarını korumayı imkansız hale getiren bir davranış sergilemiştir."
Szymon, hakkında verilen kararı "not ettiğini, ancak kabul edemeyeceğini" söyledi. Szymon, müzenin "talimatlara derhal tam olarak uyduğunu ve 18 yaşından küçükler için kısıtlamalar getirdiğini" aktardı.
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