Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği oylamasını erteledi

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:00

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:00

Macaristan parlamentosundaki muhalefet partilerden Demokratik Koalisyonu (DK) Milletvekili Agnes Vadai, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda oylama yapılması yönündeki önerilerinin oyların çoğunluğunu alamadığını bildirirken, İsveç'in NATO üyeliği tartışmaları kasım ayına ertelendi.

Sputnik'in aktardığına göre, Facebook sayfasında açıklamalarda bulunan Vadai, “Bu hafta İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda oylama yapılmayacak” diye yazarken, bu konunun gündeme alınması önerisinin, sandalye çoğunluğuna sahip olan iktidardaki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin milletvekilleri tarafından reddedildiğinin altını çizdi.

İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakına kabulüne ilişkin anlaşmanın Macaristan Parlamentosu'nda onaylanma tarihi yeniden ertelenirken, ne zaman onaylanacağı ile ilgili net bir tarih belirtilmiyor.

Hükümet, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini 2022 yazında parlamentoya sunmuş, ancak İsveçli politikacıların Macaristan'a yönelik dostça olmayan açıklamaları nedeniyle yasa tasarısının değerlendirilmesini süresiz olarak ertelemişti.