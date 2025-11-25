Müzik, ameliyat sırasında anestezi dozunu azaltıyor

Hindistan’da Lok Nayak Hastanesi ve Maulana Azad Tıp Fakültesi’nde yapılan yeni bir araştırma, ameliyat sırasında çalınan sakinleştirici enstrümantal müziğin hastaların daha az anesteziye ihtiyaç duymasını sağladığını ve cerrahi stres tepkisini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Mart 2023–Ocak 2024 arasında yürütülen araştırmada, 18–65 yaş aralığındaki 56 laparoskopik kolesistektomi (safra kesesi alma) hastası incelendi.

Tüm hastalara aynı anestezi protokolü uygulanırken, yalnızca bir grup ameliyat boyunca sakinleştirici Hint enstrümantal müzikleri dinledi.

Müzik dinleyen hastalar: 6.7 mg/kg/saat propofol

Kontrol grubu: 7.86 mg/kg/saat propofol

Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Propofol kullanımındaki düşüşe ek olarak, müzik dinleyen hastalarda ek fentanyl (ağrı ve tansiyon kontrolü için kullanılan opioid) gereksinimi de daha düşük çıktı.

Bu durum, ameliyat sırasında fizyolojik stresin daha iyi yönetildiğini gösteriyor.

KORTİZOL SEVİYELERİ DAHA DÜŞÜK

Araştırmacılar, hastaların ameliyat sonrası kortizol düzeylerini karşılaştırdı.

Sonuçlara göre:

Kontrol grubunda ortalama 536 IU/ml

Müzik grubunda ortalama 417 IU/ml

Müzik terapisi uygulanan hastalarda stres tepkisi belirgin şekilde daha düşük gerçekleşti.

Müzik dinleyen hastaların anesteziden daha yumuşak bir şekilde uyandığı, ayrıca ameliyattan 24 saat sonra yaptıkları değerlendirmelerde daha yüksek memnuniyet bildirdikleri görüldü.

“GÜVENLİ VE ETKİLİ BİR DESTEK YÖNTEMİ”

Çalışma, ameliyat sırasında uygulanan müzik terapisinin:

Anestezik ilaç kullanımını azaltabileceğini,

Fizyolojik stres yükünü düşürebileceğini,

Hasta deneyimini iyileştirdiğini,

Üstelik hiçbir yan etkisinin olmadığını

ortaya koydu.

Araştırmacılar sonuç bölümünde şu ifadeye yer verdi:

“Rekabetçi müzik terapisi, intraoperatif anestezi gereksinimini azaltmak ve genel hasta sonuçlarını iyileştirmek için güvenli ve etkili bir destek yöntemi olarak kullanılabilir.”

TIBBİ MÜZİK TERAPİSİNİN KULLANIMI GENİŞLİYOR

Uzmanlar, müzik terapisinin uzun yıllardır tıp alanında:

stres ve kaygıyı azaltmada,

ağrı kontrolünde,

onkoloji, psikiyatri, palyatif bakım ve fizik tedavide,

ameliyat sonrası iyileşmede

yaygın olarak kullanıldığını hatırlatıyor.