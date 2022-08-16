Myanmar'dan AUKUS çıkışı: ASEAN ülkelerinin birliğini etkileyebilir
Myanmar, QUAD ve AUKUS gibi ittifakların bölge ülkelerini siyasi ve askeri olarak etkileyebileceğini duyurdu.
Myanmar Başbakanı Min Aung Hlaing, Moskova'daki Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Min, Avustralya, İngiltere ve ABD'nin (AUKUS) askeri ittifakının Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye devletlerinin birliğini tehdit ettiğini söyledi.
Min, "QUAD ve AUKUS ittifakları, bölgesel güvenlik konularına müdahale etme eğilimiyle tüm Asya-Pasifik Bölgesi üzerinde bir etki düzeyine ulaştı. Bu faaliyet, ASEAN üye ülkelerinin birliğini ve uyumunu etkileyebilir" dedi.
Min ayrıca, Avustralya'nın bir nükleer denizaltı filosu oluşturmak için AUKUS mekanizmalarını kullanma girişimleri konusunda endişe ettiklerini dile getirdi.
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