Myanmar’ın devrik liderine 6 yıl daha hapis cezası verildi
Myanmar’da devrik lider Aung San Suu Çii, 4 yolsuzluk davasından da suçlu bulunarak 6 yıl daha hapis cezası aldı.
Myanmar’da devrik lider Aung San Suu Çii, yargılandığı 4 farklı yolsuzluk davasından da suçlu bulunarak mevcut hapis cezalarına ek olarak 6 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.
Karar duruşması, basına ve halka kapalı yapılırken Suu Çii'nin avukatlarının, duruşmalar hakkında kamuoyuna bilgi vermeleri mahkemece yasaklanmıştı.
Karara bağlanan 4 yolsuzluk davasında, Suu Çii'nin kamu arazisini piyasa fiyatlarının altında kiraladığı ve hayır amaçlı toplanan bağışlarla kendisine konut inşa ederek konumunu kötüye kullandığı iddia edildi.
Suu Çii'ye 4 suçlamanın her biri için üçer yıl hapis cezası verildi ancak üç suçun aynı anda infaz edilmesine karar verilmesiyle toplam 6 yıl daha hapis cezasına çarptırılmış oldu.
Devrik lider, tüm suçlamaları reddederken avukatlarının kararı temyize götürmesi bekleniyor.
175 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR
Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Aung San Suu Çii’nin yolsuzluk davasında ilk kararını Nisan'da açıklamıştı.
Suu Çii’nin, 600 bin dolar nakit ve altını rüşvet olarak almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.
Suu Çii, 6 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.
Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 6 yıllık son cezayla birlikte Suu Çii toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.
Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.
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