Napoli’nin kültür simgesi alevlere teslim oldu

İtalya’nın Napoli kentinde bulunan tarihi Teatro Sannazaro’da sabah saatlerinde çıkan yangın, yapıda ağır hasara yol açtı. 19. yüzyıl ortasında açılan tiyatronun çatısının çöktüğü bildirildi.
Yangın, kentin merkezi bölgelerinden Chiaia’da sabah başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tarihi binayı sardı.
İlk değerlendirmelere göre yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Ancak yetkililer, kesin nedenin yapılacak teknik incelemenin ardından netleşeceğini belirtti.
Yoğun duman nedeniyle tiyatronun çevresindeki tüm apartmanlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Solunum sıkıntısı yaşayan dört kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine sevk edilen altı itfaiye aracı yangına müdahaleyi sürdürürken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
1800’lü yılların ortasında hizmete giren Teatro Sannazaro, Napoli’nin önemli kültürel yapıları arasında yer alıyordu. Yangının tarihi binada yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin çalışmalar devam ediyor.