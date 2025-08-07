NASA, emekliliğe ayrıldığını duyurdu: Uzayda aylarca mahsur kalmıştı

NASA, astronot Butch Wilmore’un emekliliğe ayrıldığını açıkladı. Bu karar, Wilmore’un Dünya’ya dönmesinden sadece beş ay sonra geldi.

Kendisi, 2024 yılında Boeing’in Starliner uzay aracıyla yapılan ilk insanlı test uçuşunu gerçekleştirmişti.

Görev sırasında kapsülde ciddi sorunlar yaşandı. İticiler çalışmadı, gaz sızıntıları meydana geldi.

Aslında Wilmore ve yanındaki astronot Suni Williams'ın yalnızca sekiz gün uzayda kalması planlanıyordu. Ancak teknik sorunlar nedeniyle bu süre uzadı.

EVE DÖNÜŞ İÇİN AYLARCA BEKLEDİ

NASA ve Boeing ekipleri haftalarca kapsüldeki sorunları inceledi. Starliner’ın geri dönüş için güvenli olup olmadığı test edildi.

Ancak sonunda astronotların bu araçla dönmesinin çok riskli olacağına karar verildi.

Bu nedenle Wilmore ve Williams, SpaceX’in başka bir görevi olan Crew-9 ekibine dahil edildi.

Böylece uzaydaki görev süreleri birkaç ay daha uzatıldı. İkili, 2025’in Mart ayında, yani dokuz ay sonra Dünya’ya dönebildi.

"HAZIRDIK, TERK EDİLMEDİK”

Kamuoyunda sık sık “astronotlar uzayda mahsur kaldı” yorumları yapıldı. Ancak Wilmore bu yorumlara açıkça karşı çıktı. CNN’e verdiği röportajda “Hazırdık ve kararlıydık. Lütfen bu anlatıyı değiştirelim” dedi.

NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nin geçici direktörü Steve Koerner, Wilmore için “Gösterdiği cesaret ve adanmışlık ilham verici” ifadelerini kullandı.

25 YILLIK HİZMET, 3 UZAY GÖREVİ

Butch Wilmore, 2000 yılında NASA’ya katıldı. 21 savaş görevine katılmış bir deniz subayı ve test pilotuydu.

Kariyeri boyunca uzaya üç kez çıktı: Atlantis uzay mekiğiyle, Rus yapımı Soyuz kapsülüyle ve son olarak SpaceX’in aracıyla.

Wilmore, Mart ayında yaptığı bir basın toplantısında, “Starliner’daki sorunları düzelteceğiz ve bu kapsülle yeniden uçmaya hazırım” demişti. Ancak bu sözlerinden haftalar sonra emekliliğini duyurdu.