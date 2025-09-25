NATO, Baltık’ta savunmayı artırıyor: Türkiye radar uçağıyla sahada

Türkiye, NATO kapsamında Baltık bölgesindeki savunmayı güçlendirmek amacıyla Litvanya’ya gelişmiş bir hava erken uyarı ve kontrol (AWACS) uçağı konuşlandırdı.

Bloomberg'in haberine göre Türk yetkililer, düşük irtifada uçan insansız hava araçlarını ve yer radarlarının tespit edemediği hedefleri belirleyebilen uçağın pazartesi günü bölgeye gönderildiğini açıkladı. Görevin perşembe gününe kadar süreceği belirtildi.

Geçici görevlendirmenin, ittifak üyeleriyle dayanışma göstergesi olduğu ifade edildi. Gelişme, Rus savaş uçakları ve insansız hava araçlarının NATO hava sahasına girişlerinin artmasıyla gündeme geldi.

Ancak üye ülkeler bu ihlallere verilecek yanıt konusunda farklı görüşler dile getiriyor.

Almanya, Rus uçaklarının düşürülmesinin risklerine dikkat çekerken, ABD Başkanı Donald Trump, Polonya ve Baltık ülkelerinin de desteklediği daha sert bir tavra açık olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise NATO’nun “yeni Rus provokasyonlarına karşı seviyeyi yükseltmesi” gerektiğini söyledi, ancak uçak düşürme seçeneğine sıcak bakmadı.

BALTIK DENİZİ'NDE GERİLİM YÜKSELİYOR

Estonya, geçen hafta üç Rus savaş uçağının 12 dakika boyunca hava sahasını ihlal etmesi üzerine NATO ve BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.

Daha önce de Rus dronlarının Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal ettiği, temmuz ayında Belarus üzerinden Litvanya’ya geçtiği bildirilmişti.

Bu gelişmeler üzerine İtalya, Estonya’daki hava savunma sisteminin görev süresini uzatacağını duyurdu.

İsveç ve Polonya da Baltık Denizi’ndeki stratejik Gotland Adası’nın savunmasını güçlendirmek için “Gotland Sentry” adlı askeri tatbikat başlattı.