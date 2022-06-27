NATO duyurdu: Yüksek hazırlıklı kuvvetin asker sayısı 300 binin üzerine çıkacak

27 Haziran 2022 Pazartesi, 15:51

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'deki karargahta basın toplantısı düzenledi.

Jens Stoltenberg, "NATO Mukabele Kuvveti'ni (NRF) dönüştüreceğiz ve yüksek hazırlıklı kuvvetlerimizin asker sayısını 300 bin üzerine çıkaracağız" diyerek, savunma harcamalarına ilişkin son verileri de paylaştı.

Stoltenberg, üst üste 8 yıldır Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın harcamalarının miktarını artırdığını ifade ederek yıl sonu itibarıyla 350 milyar doların üstünde ekstra harcama yapılmış olacağını belirtti.

Stoltenberg ayrıca, müttefiklerden 9'unun yüzde 2'lik hedefe ulaştığını ya da aştığını vurgulayarak, 19'unun 2024 itibarıyla bu hedefi tutturma sözü verdiğini dile getirdi.

'TÜRKİYE AKTİF ROL OYNUYOR'

Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin zirveye katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek şunları aktardı:

"Ukrayna için güçlendirilmiş kapsamlı bir yardım paketi üzerinde anlaşacağız. Bu, güvenli iletişim, dron karşıtı sistemler ve yakıt gibi alanlarda önemli destek niteliğinde teslimatları içerecek. Daha uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet dönemi askeri teçhizatından modern NATO teçhizatına geçişine yardımcı olacağız, savunma ve güvenlik kurumlarını daha da güçlendireceğiz."

Stoltenberg, Ukrayna'nın buğdayının ihraç edilmesi konusunda da çeşitli NATO ülkelerinin bunun için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Stoltenberg ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve Türkiye, gemilerin Karadeniz'den geçebilmesi ve buğdayın Ukrayna'dan çıkarılması için bir yol bulmak amacıyla aktif rol oynuyor" diye konuştu.